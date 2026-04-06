Pescara muore per una meningite fulminante

A Pescara si è verificato il decesso di una persona a causa di una meningite fulminante. La Asl ha avviato immediatamente le procedure di tracciamento dei contatti stretti, i quali sono stati già sottoposti a controlli e monitoraggio. La situazione è stata gestita secondo le procedure sanitarie previste per questo tipo di caso. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale.

Una donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante. L'episodio è avvenuto sabato. La donna, manifestati i primi sintomi, è stata trasportata in ospedale dai familiari: avviati gli accertamenti, il quadro clinico è apparso subito gravissimo, fino al decesso, avvenuto nel giro di poche ore. Come da protocollo, la Asl di Pescara si è occupata del tracciamento dei contatti stretti della donna, che sono stati già individuati e sottoposti alla profilassi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pescara, muore per una meningite fulminante Un uomo muore per una meningite fulminante in Abruzzo, avviata la profilassiCaso di meningite fulminante su un uomo della provincia di Teramo, deceduto martedì 24 febbraio, poco dopo l'arrivo nel pronto soccorso all'ospedale... Perugia, meningite fulminante: muore bimba di 5 mesiCaso di meningite fulminante da neisseria meningitidis, muore bimba di cinque mesi. Temi più discussi: Pescara, muore dopo l’aggressione: fatale un’emorragia cerebrale per il gioielliere Romolo Luciano; Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequenta; Intervento al cuore, paziente morto a 74 anni: maxi risarcimento; Operato al cuore, viene dimesso e muore: condannato anche l’ospedale di Torrette. Pescara - Meningite fulminante, muore donna di 51 anniUna donna di 51 anni è morta all’ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante. L’episodio è avvenuto sabato. La donna, manifestati i primi sintomi, è stata trasportata in ospeda ... veratv.it Aggredito dal figlio, gioielliere 86enne muore per emorragia cerebraleRomolo Luciano, ottantaseienne titolare di una gioielleria, è stato vittima di un’aggressione da parte del figlio circa quindici giorni prima di spirare. A seguito delle lesioni riportate, l’uomo era ... it.blastingnews.com Pescara: tris a Reggio Emilia x.com Il Pescara batte nettamente (e meritatamente) la Reggiana #Sport #Calcio facebook