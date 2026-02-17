Perugia meningite fulminante | muore bimba di 5 mesi

Una bimba di cinque mesi è morta a causa di una meningite fulminante causata dal batterio Neisseria meningitidis, secondo quanto riferito dall’ospedale di Perugia. La piccola aveva iniziato a mostrare sintomi gravi improvvisamente, e i medici non sono riusciti a salvarla nonostante i tentativi di cura. La famiglia si trova sotto shock dopo questa perdita improvvisa.

Caso di meningite fulminante da neisseria meningitidis, muore bimba di cinque mesi. A darne notizia l'ospedale di Perugia. "I genitori si erano rivolti nella tarda mattinata di oggi al Pronto Soccorso Pediatrico dell'ospedale per un quadro febbrile insorto nella notte. Considerata la rapidità di evoluzione della sintomatologia, la piccola è stata immediatamente trasferita presso la Terapia Intensiva Neonatale, dove è avvenuto il decesso nonostante la tempestività delle cure intensive dei sanitari", scrive il Santa Maria della Misericordia.