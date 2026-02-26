Un uomo muore per una meningite fulminante in Abruzzo avviata la profilassi

Un uomo della provincia di Teramo è deceduto martedì 24 febbraio dopo aver contratto una meningite fulminante. Il decesso è avvenuto poco dopo il suo arrivo nel pronto soccorso dell’ospedale di Sant'Omero. Le autorità sanitarie hanno già avviato le procedure di profilassi per le persone che potrebbero essere state esposte al rischio. La situazione ha generato attenzione tra la comunità locale.

Caso di meningite fulminante su un uomo della provincia di Teramo, deceduto martedì 24 febbraio, poco dopo l'arrivo nel pronto soccorso all'ospedale di Sant'Omero, come riporta l'Ansa. La Asl di Teramo fa sapere di aver tempestivamente avviato le misure di profilassi nei confronti di coloro che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Un caso di meningite fulminante in Abruzzo: avviata la profilassiUn caso di meningite fulminante è stato registrato in Abruzzo su un paziente di Bellante che è deceduto il 24 febbraio poco dopo l’arrivo nel pronto... Muore di meningite fulminante a Teramo, avviata profilassi: “Arrivato in ospedale con febbre altissima”Un 60enne di Bellante è morto all’ospedale di Sant'Omero per meningite fulminante. Temi più discussi: Giallo a Roma, esce dall'ospedale e muore poco dopo sulla Laurentina; Yacht si scontra con una pilotina, uomo muore. Tragedia davanti al porto di Livorno; Tragedia a Vigodarzere, uomo muore per monossido di carbonio; San Bonifacio, doppia lite all’alba: un uomo muore travolto, arrestato 54enne. Muore per meningite fulminante nel Teramano, avviata profilassiCaso di meningite fulminante su un uomo della provincia di Teramo, deceduto due giorni fa, il 24 febbraio, poco dopo l'arrivo in pronto soccorso all'ospedale di Sant'Omero. (ANSA) ... ansa.it Sant’Omero - Muore per meningite fulminante, avviata profilassiCaso di meningite fulminante su un uomo della provincia di Teramo, deceduto due giorni fa, il 24 febbraio, poco dopo l’arrivo in pronto soccorso all’ospedale di Sant’Omero. La Asl di Teramo fa sapere ... veratv.it Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina: non è ancora chiaro se all’interno ci sia effettivamente di materiale esplosivo #ilcentro #aielli #laquila #abruzzo #Esplosione #marocchino #casa #vigilidelfuoco - facebook.com facebook