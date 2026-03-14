Meris Corazza, 55 anni, è morto ieri a Brugnera mentre stava riparando un trattore. L’uomo era intento al lavoro quando il mezzo agricolo è caduto, schiacciandolo. Era considerato capace e cauto, e l’incidente ha avuto luogo durante le operazioni di riparazione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

BRUGNERA (PORDENONE) - Stava lavorando sul trattore quando è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo. È morto così ieri Meris Corazza, 55 anni, operaio della Friul Intagli e agricoltore. La tragedia si è consumata poco dopo le 16, mentre l’uomo stava operando nella sua casa di via San Michele 18 a San Cassiano, un’area che ospita sia l’abitazione della sua famiglia che l’azienda agricola. Un’attività in cui era impegnato con uno dei suoi due figli, il 26enne Alex. La ricostruzione La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma secondo una prima, sommaria ricostruzione della disgrazia, Corazza stava effettuando una manutenzione al mezzo agricolo quando per cause da verificare, il trattore pare essersi mosso travolgendolo e schiacciandolo all’altezza del torace. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Meris Corazza muore a 55 anni schiacciato dal trattore che stava riparando: «Era posato, capace e cauto». Indagini sull'incidente

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