Aggredisce la compagna mandandola all' ospedale il provvedimento del Questore

Un episodio di violenza domestica si è verificato ad Ancona, dove un uomo ha aggredito la compagna, causando danni e ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Il Questore ha adottato un provvedimento per tutelare la vittima e garantire la sicurezza pubblica, intervenendo prontamente per interrompere la situazione di rischio.

ANCONA – Vetri e soprammobili in pezzi e una donna aggredita e picchiata dal compagno, per la quale si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso. Questo lo scenario presentatosi davanti agli agenti intervenuti in un appartamento occupato da una coppia, che ha successivamente portato il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

