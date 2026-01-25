Muore annegato nel canale | si era tuffato per salvare il cane

Un uomo di 46 anni è deceduto nel canale Virgilio a Monzambano, nelle campagne del Basso Garda, dopo essersi tuffato per salvare il proprio cane. La scomparsa è avvenuta sabato 24 gennaio, quando l’uomo non è più tornato a casa durante una passeggiata. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che ha portato alla tragica perdita della vita dell’uomo.

È uscito di casa per una passeggiata con il cane e non ha più fatto ritorno. Un uomo di 46 anni è stato trovato morto nella tarda serata di sabato 24 gennaio nel canale Virgilio, nelle campagne di Monzambano, borgo delle colline moreniche del Basso Garda.L’allarme è scattato intorno alle 22.40.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

