Anciana di 95 anni perde l’equilibrio nel pronto soccorso di Andria e muore dopo la caduta

Una donna di 95 anni ha perso l’equilibrio nel pronto soccorso di Andria e è caduta. È morta poco dopo, mentre era in attesa di un trasferimento in reparto. La famiglia si è detta sconvolta e chiede chiarimenti su quanto accaduto.

Una donna di 95 anni è morta in seguito a una caduta avvenuta nel pronto soccorso dell’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, dove era ricoverata da diversi giorni in attesa di un trasferimento in reparto. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi all’interno della struttura sanitaria pugliese, dove l’anziana, già fragile per età e condizioni di salute preesistenti, ha perso l’equilibrio dal letto e si è schiantata al pavimento. Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, portando al decesso. La Procura della di Trani ha aperto un’indagine per accertare le cause esatte della morte, iscrivendo nel registro degli indagati una persona, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anciana di 95 anni perde l’equilibrio nel pronto soccorso di Andria e muore dopo la caduta Approfondimenti su Andria ProntoSoccorsso Donna cade dal letto del pronto soccorso di Andria e muore: si indaga per omicidio colposo Una donna di 95 anni è deceduta dopo essere caduta dal letto nel pronto soccorso di Andria. In pronto soccorso per dolori al torace, donna di 39 anni muore dopo 7 ore: indagata la dottoressa Una donna di 39 anni ha perso la vita dopo aver trascorso sette ore in pronto soccorso a causa di un dolore al torace. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Andria ProntoSoccorsso Argomenti discussi: La Palermo-Agrigento tra le strade più pericolose: Lavori fermi da 30 anni; Santarcangelo torna a crescere dopo sei anni: lieve aumento degli abitanti, calano i morti; Incidente sulla Palermo-Agrigento a Misilmeri: tre morti, ecco chi sono le vittime. A 95 anni Maria salva un malato con il suo fegato: è la più anziana donatrice di organi nel LazioNonna Maria a 95 anni è la più anziana donatrice di organi nel Lazio e terza in Italia. Come ultimo gesto d’amore ha donato il suo fegato salvando un malato. Breaking news e storie del giorno nel tuo ... fanpage.it Donna di 95 anni cade dal letto del pronto soccorso e muore ad Andria(ANSA) - BARI, 02 FEB - La Procura di Trani ha aperto un'indagine per accertare le cause della morte di una 95enne, deceduta nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Andria dopo essere c ... msn.com Ieri sera un’anziana di 96 anni è stata aggredita sotto casa da un rapinatore sconosciuto, incappucciato e con un cappello con la visiera. L'uomo è scappato con la sua borsa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.