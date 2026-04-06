Il lunedì successivo a Pasqua, conosciuto come Pasquetta, è una giornata che molti trascorrono in compagnia all'aperto, tra pranzi e gite. La tradizione si è radicata nel tempo, passando dall’origine religiosa, che celebra l’angelo annunciato alle donne al sepolcro, alla consuetudine di trascorrere questa giornata fuori casa. Questa ricorrenza si è evoluta nel corso dei secoli, arrivando a essere un momento di relax e socializzazione per numerose persone.

Dalle origini religiose alla tradizione delle amate gite fuori porta. Perché il lunedì dopo Pasqua è diventato un giorno simbolico? La Pasquetta, celebrata il lunedì successivo alla domenica di Pasqua, è una ricorrenza molto sentita in Italia, dove rappresenta un momento di relax. È conosciuta anche come “Lunedì dell’Angelo”, un appellativo che richiama un episodio narrato nei Vangeli, ovvero l’incontro tra un angelo e le donne giunte al sepolcro di Gesù, alle quali viene annunciata la resurrezione. Anche se l’evento evangelico non avvenne storicamente di lunedì, la tradizione ha associato questo giorno al messaggio di gioia e rinnovamento legato alla Pasqua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Perché si festeggia Pasquetta: storia e significato del Lunedì dell’Angelo

Lunedì dell'Angelo: che cosa si festeggia nel giorno di Pasquetta?Pasquetta, o Lunedì dell'Angelo 2026, è per molti il giorno delle gite fuori porta, delle tavolate improvvisate, delle grigliate in compagnia e delle...

Perché il Lunedì dell'Angelo si chiama PasquettaLunedì dell'Angelo Il nome corretto di questa giornata festiva, il lunedì dopo Pasqua, è Lunedì dell’Angelo.

Temi più discussi: Cosa festeggiamo a Pasquetta: il significato del Lunedì dell’Angelo e la data nel 2026; Lunedì dell'Angelo: che cosa si festeggia nel giorno di Pasquetta?; Perché il Lunedì di Pasqua è festivo in Francia? Origine e storia; Perché tutti stanno prenotando un viaggio in Italia a Pasqua 2026.

Pasquetta: cos’è e perché si festeggia | Significato Lunedì dell’Angelo: tre donne di Maria al sepolcroPasquetta: cos'è e perché si festeggia. Scopriamo il significato del Lunedì dell'Angelo, il giorno dopo di Pasqua, ecco cosa accadde ... ilsussidiario.net

Perché si festeggia Pasquetta e cosa si celebra davvero oggiPasquetta, significato e tradizioni: cosa si festeggia e perché si celebra il Lunedì dell’Angelo tra gite e convivialità. monza-news.it

Buona Pasquetta a tutti! Una giornata da vivere all’aperto, tra paesaggi, sorrisi e momenti semplici che fanno stare bene… come un picnic immersi nella natura. Che sia una gita improvvisata o un pranzo in compagnia, godetevi ogni istante tra le bellezz facebook

La Fondazione Magnani-Rocca è aperta anche il lunedì di Pasquetta con “Il SIMBOLISMO in Italia” x.com