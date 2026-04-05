Il Lunedì dell’Angelo, che segue la Pasqua, è una giornata festiva in molte regioni italiane. Comunemente conosciuta come Pasquetta, questa ricorrenza si caratterizza per tradizioni di gite fuori porta, pranzi all’aperto e incontri tra familiari e amici. La denominazione ufficiale richiama l’angelo che annunciò la Resurrezione, ma nel linguaggio comune viene chiamata semplicemente Pasquetta, senza particolari riferimenti religiosi.

Lunedì dell'Angelo Il nome corretto di questa giornata festiva, il lunedì dopo Pasqua, è Lunedì dell’Angelo. In questo giorno si ricorda l’angelo che apparve alle donne arrivate al sepolcro, ormai vuoto, di Cristo. È questo angelo che annuncia la risurrezione e dice alle donne di avvertire gli Apostoli. Vangelo Racconta il Vangelo che tre donne andarono al sepolcro per cospargere il corpo di Gesù con olii aromatici. Trovarono il grande masso che chiudeva l’accesso alla tomba spostato. Secondo quanto scrive l’evangelista Marco (16, 1-7)un angelo disse loro: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché il Lunedì dell'Angelo si chiama Pasquetta

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Lunedì 6 aprile Allerta ARANCIONE per rischio idrogeologico in Molise e su settori dell’Abruzzo Allerta GIALLA su altri settori dell’Abruzzo Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoIdr - facebook.com facebook

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