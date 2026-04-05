Lunedì dell'Angelo, noto anche come Pasquetta, cade il giorno successivo alla Pasqua. È una festività che prolunga i festeggiamenti pasquali e, se il tempo è favorevole, molte persone approfittano di questa giornata per uscire e trascorrere del tempo all'aperto. In Italia, questa data è tradizionalmente dedicata a gite, pranzi in compagnia e momenti di relax fuori casa.

Pasquetta, o Lunedì dell'Angelo 2026, è per molti il giorno delle gite fuori porta, delle tavolate improvvisate, delle grigliate in compagnia e delle partite di calcetto approfittando del primo sole primaverile. Arriva subito dopo la domenica di Pasqua e, nella percezione comune, prolunga la festa con un momento più conviviale e decisamente informale, spesso trascorso all'aria aperta con parenti e amici. La sua origine, tuttavia, si lega a un simbolismo religioso ben preciso. Leggi anche: Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono e riaprono le scuole? Tutte le date Il giorno successivo alla Pasqua è conosciuto comunemente come Pasquetta, ma viene chiamato anche lunedì di Pasqua o Lunedì dell'Angelo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lunedì dell'Angelo: che cosa si festeggia nel giorno di Pasquetta?

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