L’ Opa del Giappone sul Sud-Est Asiatico | così Tokyo vuole contenere l’influenza cinese

L’operazione del Giappone nel Sud-Est asiatico rappresenta una strategia volta a rafforzare la propria presenza nella regione e a contenere l’influenza della Cina. Questa mossa, più di un’espansione commerciale, indica un’attenta pianificazione geopolitica volta a consolidare le alleanze e a valorizzare le opportunità economiche in un contesto di crescente competizione regionale.

La recente e decisa virata del Giappone verso il Sud Est Asiatico racchiude molto più di un semplice tentativo di offrire nuovi, interessanti, sbocchi commerciali ai suoi colossi economici. Sul tavolo c’è ben altro: la volontà di espandere le relazioni in materia di sicurezza nell’area indo-pacifica per ridimensionare l’influenza della Cina. Le ultime dichiarazioni della premier nipponica Takaichi Sanae non hanno affatto nascosto questa esigenza. La signora ha infatti dichiarato che un ipotetico attacco di Pechino a Taiwan potrebbe innescare una risposta militare giapponese. Takaichi ha quindi aggiunto un altro particolare forse ignorato dai più: un eventuale attacco alle navi da guerra statunitensi, presumibilmente inviate da Washington per rompere il blocco cinese sull’isola, potrebbe costringere il Giappone a intervenire militarmente, sia per difendere se stessa sia per sostenere il proprio alleato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

