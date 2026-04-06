Ogni 100 anni alcuni nomi tornano in voga dopo decenni di oblio. Gli esperti di onomastica chiamano questo fenomeno la Regola dei 100 Anni, un ciclo che si ripete regolarmente nel tempo. Questo processo si verifica senza particolari motivazioni apparenti, portando alla riscoperta di nomi che avevano perso popolarità e poi riacquistano consenso in modo naturale. La ripetizione di questa tendenza si osserva in molte culture e periodi storici.

Vi siete mai chiesti perché certi nomi vivano una seconda giovinezza dopo essere stati dimenticati per molto tempo? Per gli esperti di tendenze onomastiche non si tratta di una sorpresa, ma della conferma di un fenomeno così diffuso da avere persino un nome ufficiale: la Regola dei 100 Anni. Nel 1988, Pamela Redmond e Linda Rosenkrantz pubblicarono un libro intitolato Beyond Jennifer & Jason, dedicato alle tendenze nella scelta dei nomi dei neonati e alle motivazioni dei genitori. Fu in quell’opera che le autrici coniarono il termine Regola dei 100 Anni, sostenendo che occorre circa un secolo perché un nome vecchio e polveroso perda la sua connotazione antiquata e torni a sembrare fresco e moderno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché i nomi dei neonati tornano di moda ogni 100 anni: la regola che spiega tutto

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