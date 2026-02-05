Jessica Moretti rompe il silenzio dopo la tragedia a Crans-Montana. In una lettera scritta insieme al marito, spiega che tutto ciò che circola è falso e che hanno scritto per proteggersi. La coppia si sente isolata e ha deciso di chiarire la loro versione dei fatti.

Dice di non essere mai scappata con la cassa, di volere la verità e soprattutto di voler collaborare con gli inquirenti per fare piena luce su quanto è accaduto. Sono cose dette da Jessica Moretti, la titolare, assieme al marito Jacques, del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte in un incendio 41 persone. “Abbiamo deciso di rompere il silenzio che ci è stato imposto, almeno per la durata di questa lettera”, ha aggiunto riferendosi alla lettera scritta ai dipendenti del locale, che, ha aggiunto “ci protegge”. Jessica Moretti spiega la lettera scritta col marito Jessica Moretti: "È tutto falso" La cassa, la verità e la rabbia delle vittime Jessica Moretti spiega la lettera scritta col marito Jessica Moretti è stata intercettata dal Corriere della Sera in un bar in un bar vicino al commissariato di Sion, in Svizzera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, Jessica Moretti spiega che ha scritto la lettera col marito "perché ci protegge, è tutto falso"

I coniugi Moretti hanno scritto ai dipendenti del Le Constellation per spiegare perché non hanno potuto comunicare prima.

In questo articolo si approfondisce la vicenda di Jessica Moretti a Crans-Montana, con particolare attenzione alle sue dichiarazioni riguardo agli eventi successivi alla strage.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

