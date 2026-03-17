Il governo e l'opposizione stanno affrontando diverse questioni di politica estera e sicurezza senza trovare una strategia condivisa. Si parla delle basi americane in Italia, del sostegno a un ex presidente e della situazione nello stretto di Hormuz, ma non ci sono decisioni chiare o accordi definitivi. La discussione pubblica rimane aperta e frammentata su questi temi di rilevanza nazionale.

Mentre si discute delle basi americane in Italia, del sostegno a Trump e dello stretto di Hormuz, in realtà pensano tutti al referendum Il 2 marzo scorso era un lunedì. Da due giorni era iniziata la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, che inevitabilmente costringeva i partiti, sia di maggioranza sia di opposizione, a ripensare almeno in parte la loro strategia comunicativa. Quel 2 marzo i ministri della Difesa e degli Esteri italiani, Guido Crosetto e Antonio Tajani, andarono in Senato per riferire su quello che stava succedendo. Proprio perché la situazione in questi casi è delicata, spesso i ministri interessati prendono contatti... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché governo e opposizione non sanno bene che fare, sulla guerra

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