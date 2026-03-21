le notti nere di marco vichi la lotta tra il bene e il male

Torna Marco Vichi con il suo ultimo noir Notti Nere. Un’avventura del commissario Bordelli Guanda 2025. L’appuntamento è per oggi alle 16 con la Biblioteca comunale di Anghiari all’Auditorium Mascagni di via Propositura 13. L’eterna lotta tra il Bene e il Male a colpi di inganni e di tranelli, le prove da superare per sconfiggere il buio e arrivare alla luce, un mondo magico che in realtà rifletteva il mondo vero. Chi è che decideva cos’era il Bene e cos’era il Male? Come si faceva a riconoscerli? Siamo nel Giugno 1970. Tutta l’Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della Nazionale di calcio ai Mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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NOTTI NERE di Marco Vichi

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