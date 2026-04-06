Dopo la partita tra Inter e Roma, un giocatore ha commentato che la determinazione e la volontà di fare bene sono sempre presenti, anche se in alcune occasioni non sono sufficienti a ottenere il risultato sperato. La frase riflette un atteggiamento di impegno costante, nonostante le difficoltà incontrate sul campo. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato spazio a discussioni e riflessioni sul rendimento della squadra.

Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve. Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Lautaro Martinez svela: «L’abbraccio con Bastoni? E’ uno di quelli che mi fa venire i brividi, come tutti i compagni» Pagelle Inter Roma: ecco i Top e i Flop della super sfida di San Siro! Le valutazioni complete Cagni non ci sta e risponde: «Adani? Pensate che lo paghiamo perché è in Rai. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pellegrini analizza: «Quello che non manca mai è la voglia di fare bene, a volte non basta come è successo»

Manuela Villa è una furia «Che ribrezzo, basta ipocrisia!», l’affondo dopo quello che è successo da Mara VenierLa celebrazione per i cento anni dalla nascita di Claudio Villa si è trasformata in un nuovo capitolo di tensioni familiari.

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Quello che non mancherà mai è il cuore che metterò per questa maglia. A volte ci è mancata maturità ma ora siamo più consapevoli»Gatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A.

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Roma, Pellegrini: Gli episodi non ci aiutano, bisogna spostarli dalla nostra parteLorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, analizza ai microfoni di DAZN la pesante sconfitta per 5-2 nel big match con l'Inter: Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, abbiamo cercato in tut ... msn.com

Federica Pellegrini e l'ultima cena col marito, scoppia la polemicaFederica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti con Matteo Giunta prima dell’arrivo della loro seconda figlia ... corrieredellosport.it

Lorenzo #Pellegrini: “Contro la #Juve avevamo fatto davvero una grande partita buttata per 2 nostri errori. Oggi non mi sento di parlare di fragilità perché dopo aver preso a San Siro gol dopo 30 secondi abbiamo fatto un gran primo tempo. Poi abbiamo comm x.com

"Pellegrini su assist involontario di Malen! Malen, è ancora lui che viene fermato. Pellegrini, sinistro... e la palla in porta per il gol del 2-5! Ha segnato Lorenzo Pellegrini su assist involontario di Malen. Il gol della Roma, quindi, che accorcia le distanze. Siamo a facebook