Manuela Villa è una furia Che ribrezzo basta ipocrisia! l’affondo dopo quello che è successo da Mara Venier

Manuela Villa si è scagliata contro l’ipocrisia dopo le polemiche scoppiate durante la commemorazione di Claudio Villa, che ha portato a tensioni tra i membri della famiglia. La cantante ha commentato con durezza quanto accaduto in diretta, denunciando l’atteggiamento falso di alcuni presenti. La vicenda ha preso una piega ancora più accesa quando, durante l’evento, sono emerse divergenze tra parenti e amici del cantante, creando un clima di scontro che ha coinvolto anche Mara Venier.

La celebrazione per i cento anni dalla nascita di Claudio Villa si è trasformata in un nuovo capitolo di tensioni familiari. Durante una puntata di Domenica In, Mara Venier ha accolto in studio l’ultima compagna del cantante e le loro figlie più giovani per ricordare l’artista. Un omaggio che però non è andato giù a Manuela Villa, che poche ore dopo ha affidato ai social uno sfogo durissimo, parlando apertamente di esclusione e mancanza di rispetto. Manuela Villa non ci sta: le sue parole dopo che Mara Venier ha ospitato la moglie e le figlie di Claudio Villa. Nel corso della trasmissione, sono stati condivisi ricordi e testimonianze legate alla vita privata del cantante, ma senza alcun riferimento a Manuela e al fratello. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Manuela Villa si è sentita trascurata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In, il 15 febbraio, e ha espresso il suo fastidio con parole dure.

