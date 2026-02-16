Manuela Villa è una furia Che ribrezzo basta ipocrisia! l’affondo dopo quello che è successo da Mara Venier
Manuela Villa si è scagliata contro l’ipocrisia dopo le polemiche scoppiate durante la commemorazione di Claudio Villa, che ha portato a tensioni tra i membri della famiglia. La cantante ha commentato con durezza quanto accaduto in diretta, denunciando l’atteggiamento falso di alcuni presenti. La vicenda ha preso una piega ancora più accesa quando, durante l’evento, sono emerse divergenze tra parenti e amici del cantante, creando un clima di scontro che ha coinvolto anche Mara Venier.
La celebrazione per i cento anni dalla nascita di Claudio Villa si è trasformata in un nuovo capitolo di tensioni familiari. Durante una puntata di Domenica In, Mara Venier ha accolto in studio l’ultima compagna del cantante e le loro figlie più giovani per ricordare l’artista. Un omaggio che però non è andato giù a Manuela Villa, che poche ore dopo ha affidato ai social uno sfogo durissimo, parlando apertamente di esclusione e mancanza di rispetto. Manuela Villa non ci sta: le sue parole dopo che Mara Venier ha ospitato la moglie e le figlie di Claudio Villa. Nel corso della trasmissione, sono stati condivisi ricordi e testimonianze legate alla vita privata del cantante, ma senza alcun riferimento a Manuela e al fratello. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Manuela Villa ignorata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In: “Ho provato ribrezzo, basta ipocrisia e falsità”
Manuela Villa si è sentita trascurata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In, il 15 febbraio, e ha espresso il suo fastidio con parole dure.
Ospiti in tv domenica 30 novembre: d urso da mara venier e signorini a che tempo che faLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Manuela Villa: l’eredità di un mito nel segno del destino; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 7 febbraio; Da Voghera a Milano, Davide Zanolla firma con Kicco Music e debutta con l’album L’uomo perfetto; Un Maurizio Battista un po’ pirandelliano.
Domenica In ricorda Claudio Villa senza la figlia Manuela: lo sfogo durissimo sui socialManuela Villa esclusa dall'omaggio a Claudio Villa a Domenica In. La figlia del cantante denuncia l'esclusione e la cancellazione dalla storia familiare. cinemaserietv.it
Manuela Villa contro Domenica In dopo la puntata: RibrezzoLa puntata di Domenica In sul centenario di Claudio Villa ha sollevato polemiche famigliari per l'esclusione di alcuni eredi dalla celebrazione. serial.everyeye.it
"Non voglio polemizzare ma voglio dire basta. Non potrete mai cancellare la realtà". Manuela Villa reagisce così alla puntata di Domenica In che ha ricordato Claudio Villa senza citarla, nonostante il riconoscimento ufficiale come figlia insieme al fratello. Nel s - facebook.com facebook
Manuela Villa ignorata nel ricordo di papà Claudio a “Domenica In”: «Ho provato ribrezzo, basta ipocrisia e falsità» x.com