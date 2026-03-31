Paziente operato al cervello da sveglio e con di tecniche di ipnosi a Isernia

Un intervento al cervello è stato eseguito presso l'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed di Pozzilli, coinvolgendo una tecnica chiamata

L'intervento è stato eseguito presso l'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed di Pozzilli. La procedura ha integrato la consolidata tecnica "awake" con l'ipnosi clinica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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