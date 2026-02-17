Dello BS | Incidente stradale auto si ribalta in rotonda 34enne ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza

Dello, lunedì 16 febbraio 2026, un'auto si è ribaltata in una rotonda, provocando il ricovero di un uomo di 34 anni in codice giallo. La vettura ha perso il controllo e si è capovolta, fermandosi con le ruote all’aria e creando confusione tra gli automobilisti che passavano. Il conducente è stato soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale Poliambulanza di Brescia.

Spaventoso Incidente a Dello: 34enne Ricoverato in Codice Giallo Dopo il Ribaltamento dell’Auto. Un incidente stradale ha causato preoccupazione a Dello, in provincia di Brescia, lunedì 16 febbraio 2026. Un uomo di 34 anni è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia dopo che la sua auto si è ribaltata in una rotonda all’incrocio tra la Provinciale 9, via Brescia e la zona industriale di via Tiziano. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, che indagano sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Dinamica dell’Incidente e Intervento dei Soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina si sono fatte strada le prime ricostruzioni sull’incidente di ieri pomeriggio a Brugherio.

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, a Oleggio, un’auto si è schiantata e si è ribaltata sulla rotonda di via Valsesia, davanti alla caserma dei carabinieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.