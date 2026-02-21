Primavera 1 Milan-Napoli 2-1 | buona prestazione dei rossoneri Da evitare i cali di concentrazione alla fine

Il Milan ha vinto 2-1 contro il Napoli nella partita della 26ª giornata di Primavera 1. I rossoneri hanno mostrato una buona tenuta in campo, ma devono migliorare la concentrazione negli ultimi minuti. La squadra di casa ha segnato due gol, mentre i partenopei hanno tentato di reagire senza riuscire a pareggiare. La partita si è svolta allo 'Sportitalia Village', dove i tifosi hanno assistito a un confronto acceso e combattuto.

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Napoli 2-1: buona prestazione dei rossoneri. Da evitare i cali di concentrazione alla fine

Si è disputato in mattinata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, il match Milan-Napoli, valido per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto 2-1. Per i rossoneri decisiva la doppietta del capitano Scotti. Per gli azzurri il gol su rigore di Gorica. Vediamo com'è andata! Il primo tempo si apre con un'occasione rossonera dopo pochi minuti. Scotti porta palla e arriva al tiro col destro, che esce di poco sulla destra del portiere azzurro. Poco dopo ci prova anche il Napoli con un destro da fuori area di Cimmaruta che esce sopra la traversa di Bouyer.🔗 Leggi su Pianetamilan.it Serie D, Milan Futuro-Breno finisce 1-0: rossoneri tornano al successo. Buona prestazione e risultato strettoIl match tra Milan Futuro e Breno si è concluso con una vittoria di misura per i padroni di casa, che si sono imposti per 1-0. Borghi: “Il Milan ha un problema di concentrazione. I rossoneri concedono troppo”Dopo la recente vittoria del Milan a Torino, Stefano Borghi ha analizzato le criticità del club rossonero. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve all’esame Inter, il Milan chiamato a difendere il primato: incroci chiave in Primavera 1; Primavera. Milan-Napoli, i convocati di Rocco; Napoli Primavera, domani la sfida contro il Milan: i convocati di mister Rocco; Primavera, Napoli-Parma 0-1: seconda sconfitta consecutiva per gli azzurrini. Primavera, Milan-Napoli 2-1: terza sconfitta consecutiva per gli azzurriniUn'altra sconfitta. Non è un periodo fortunato per il Napoli Primavera, che contro il Milan in trasferta ha perso 2-1 la terza ... msn.com Primavera, domani Napoli impegnato in trasferta col Milan: i convocati di RoccoIl Napoli Primavera affronta domani il Milan nella 26esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo SPORTITALIA VILLAGE COMUNALE Carate Brianza (MB) alle ore 11. I CONVOCATI ... tuttonapoli.net Segui il live di Milan-Napoli Primavera su CalcioNapoli1926 Link nel primo commento - facebook.com facebook Segui con noi Milan-Napoli Primavera in diretta x.com