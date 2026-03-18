Il giornalista Giuseppe Pastore commenta la recente vittoria della Lazio contro il Milan, definendola sorprendente. Secondo Pastore, i rossoneri devono ora prestare attenzione a una questione importante nella corsa alle competizioni europee. La discussione si concentra sulle dinamiche attuali delle squadre coinvolte e sulle sfide che le attendono nel prosieguo della stagione.

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© Calcionews24.com - Pastore a LazioNews24: «La vittoria di Sarri col Milan è stata sorprendente, adesso i rossoneri devono fare attenzione ad una cosa»

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