Pasquetta storia e tradizioni | cosa si festeggia oggi 6 aprile

Il 6 aprile si celebra in Italia la Pasquetta, una giornata dedicata alle usanze di trascorrere del tempo all'aperto con familiari e amici. La festività cade il giorno successivo alla Pasqua ed è spesso caratterizzata da gite fuori porta, pranzi in compagnia e momenti di relax. Molti scelgono di approfittare delle belle giornate primaverili per dedicarsi a attività all'aperto e incontri informali.

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 6 aprile, in Italia si celebra la Pasquetta, solitamente passando la giornata all'aria aperta in famiglia o con gli amici. Ma perché il lunedì dopo la Pasqua è un giorno festivo? Cosa si celebra? La Pasquetta è una ricorrenza cristiana e ufficialmente si chiama 'Lunedì dell’Angelo' perché in questa giornata si ricorda l’apparizione dell’Angelo alle donne che erano andate a visitare Gesù nel sepolcro, alle quali questi annuncia con gioia l'avvenuta Resurrezione. Questo episodio è alla base della celebrazione liturgica del lunedì successivo alla Pasqua, che invita i fedeli alla riflessione e alla condivisione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pasquetta a Roma, picnic nei parchi: cosa si può fare (e cosa è vietato) oggi 6 aprileOggi 6 aprile, giorno di Pasquetta, migliaia di romani scelgono di trascorrere la giornata all’aria aperta tra picnic, barbecue e relax nei parchi.

Leggi anche: Perché si festeggia Pasquetta: storia e significato del Lunedì dell’Angelo

Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta a Roma 2026: suggerimenti, tradizioni ed eventi da non perdere; A Pasqua e Pasquetta la cultura si mette in mostra; Pasqua tra arte e cultura 2026; A Pasqua e Pasquetta la cultura si mette in mostra.

Pasqua: le feste in tavola in Liguria tra storia, tradizioni e leggendaDalla leggendaria Torta Pasqualina ai segreti della Cima, Pasqua e Pasquetta sono un viaggio nelle tradizioni che resistono al tempo ... rainews.it

L’uovo di Pasqua: storia, simbolismo e l’evoluzione di un mito tra arte e golositàL’uovo di Pasqua è il simbolo di questa festività. Che sia dipinto o intagliato, di cioccolato o di zucchero, di terracotta o di cartapesta, in tutto il mondo, l’uovo è il must della ricorrenza pasq ... libreriamo.it

Una Pasquetta fuori porta. #EsercitoItaliano #Pasquetta facebook