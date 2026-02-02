Fontana di Trevi a pagamento biglietti a 2 euro per i turisti e visitatori

Questa mattina, a Roma, è iniziata ufficialmente la fase a pagamento per visitare la Fontana di Trevi. Alle 11, sono stati già venduti circa 3.000 biglietti da 2 euro, tra prevendite e acquisti sul posto. La novità, annunciata da settimane, ha attirato subito l’interesse dei turisti, che si sono mossi in fretta per assicurarsi un ingresso. La decisione divide opinioni, ma intanto la gestione del monumento cambia volto.

(Adnkronos) – Fontana di Trevi a pagamento da oggi, lunedì 2 febbraio 2026. A poche ore dall’apertura delle vendite dei biglietti, avvenuta alle 11 di questa mattina, sono stati circa 3mila i ticket da 2 euro acquistati, tra prevendite e vendite dirette. A renderlo noto è la Sovrintendenza Capitolina. Le prevendite, avviate a fine gennaio, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Fontana di Trevi Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, il ticket costa due euro: tutti gli orari. Ecco come acquistare i biglietti Da oggi, i turisti che vogliono vedere la Fontana di Trevi devono pagare un biglietto da due euro. Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: 2 euro per i turisti, gratis per i romani A partire dal 2 febbraio, visitare la Fontana di Trevi costerà 2 euro per i turisti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fontana di Trevi Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Biglietto d'ingresso per visitare la Fontana di Trevi; Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento; Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: biglietti a 2 euro; Scatta il ticket a Fontana di Trevi, 2 euro per i turisti. Fontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euro per i turisti e visitatoriDa oggi entra ufficialmente in vigore il ticket per avvicinarsi al bordo vasca. Onorato: 'Stimati fondi 6 milioni di incasso' ... adnkronos.com Fontana di Trevi a pagamento: da febbraio ticket per i turistiScatta una svolta storica nella gestione di uno dei luoghi simbolo di Roma. A partire dal 2 febbraio, con un giorno di ritardo rispetto a quanto inizialmente annunciato, l’accesso all’area davanti all ... online-news.it Dopo il Pantheon, anche la #FontanadiTrevi diventa a pagamento. Da domani il Comune di #Roma introduce un ticket da 2 euro per turisti e non residenti per accedere all’area interna del monumento. L’obiettivo è gestire meglio i flussi e tutelare dal turismo di - facebook.com facebook Roma, Fontana di Trevi: da oggi i turisti pagano due euro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.