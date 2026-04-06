Il Friuli fa il pieno a Pasquetta | tra voglia di mare ultime sciate e turismo di prossimità

Lunedì di Pasquetta soleggiato e con temperature quasi estive ha portato molte persone nel Friuli, dove si sono registrati numerosi visitatori che hanno scelto di trascorrere la giornata tra il mare, le ultime sciate e le attività di turismo di prossimità. Le località di mare e montagna hanno registrato un afflusso consistente di turisti, mentre le strutture ricettive hanno segnalato un incremento di presenze rispetto agli anni precedenti.

La regione registra un tutto esaurito per il Lunedì dell’Angelo. Le principali località, da Lignano a Sella Nevea, celebrano un giorno da record che chiude in bellezza la stagione sciistica. A Lignano Sabbiadoro l’atmosfera è già quella delle grandi occasioni estive. Il richiamo del mare, unito a un clima insolitamente mite, ha spinto migliaia di persone a riversarsi sul litorale. Non si è trattato solo di un turismo locale: oltre ai visitatori provenienti dal resto del Friuli Venezia Giulia e dal vicino Veneto, si è registrata una massiccia presenza di turisti austriaci e tedeschi, fedeli alla tradizione che vede nelle spiagge friulane la loro meta d'elezione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Pasquetta a Reggio Calabria, tra turisti di prossimità e partenze annullateGrazie al ritorno del clima primaverile, le festività pasquali stanno facendo registrare movimento anche in città, mentre la crisi internazionale...

Emma: "Mi divora la voglia di raccontarvi tutto. Aspettatemi" e il post fa il pieno di 'mi piace'Una serie di foto in bianco e nero e poi una didascalia che fa già sognare i fan.

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Fin dal mattino, mentre a pochi metri di distanza lo stadio Friuli ospitava i tanti tifosi giunti per sostenere l’Udinese nella sfida con il Como, i prati fioriti del Cormor si colorati di tovaglie variopinte e tavoli da picnic imbanditi facebook

L’ #Udinese ferma il #Como: solo un pari per gli uomini di #Fabregas in Friuli tinyurl.com/UdineseComo-Li… #SkySport #SkySerieA #SerieA #UdineseComo x.com