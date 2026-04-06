Cesena-Südtirol | Capitan Bagati accelera il legame col territorio

Il marchio Capitan Bagati sarà lo sponsor ufficiale del match tra Cesena e Südtirol, in programma all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. La partita si svolgerà tra le due squadre che si sfideranno in una delle prossime giornate di campionato. La presenza del marchio sulla divisa e nelle comunicazioni ufficiali rappresenta un collegamento tra l’azienda e l’evento sportivo.

Il marchio Capitan Bagati assume il ruolo di match sponsor per l’incontro tra Cesena FC e FC Südtirol, previsto all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. La sfida rientra nel programma della 33° giornata del campionato Serie BKT. L’azienda, che già opera come Local Partner della società bianconera in questa stagione, garantirà la propria visibilità attraverso i led a bordocampo. Tale presenza sarà attiva durante tutto il cerimoniale che precede il match, partendo dall’ingresso dei calciatori fino al fischio d’inizio, fissato per le 12.30. Il legame tra identità romagnola e sport. L’operazione mette in luce un connubio strategico tra il calcio e l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena-Südtirol: Capitan Bagati accelera il legame col territorio Cesena-Milan 2-1, LIVE Primavera: la riapre capitan Scotti! | PmCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Pronostico Cesena-Sudtirol: funziona la cura ColeCesena-SudTirol è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e...