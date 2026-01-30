La prevenzione incendi negli alberghi un incontro con il comandante dei Vigili del fuoco

Lunedì alle 15, a Misano Adriatico, si tiene un incontro sulla prevenzione degli incendi negli alberghi. Il meeting si svolge al Misano World Circuit Marco Simoncelli e coinvolge gli operatori del settore alberghiero. Il comandante dei Vigili del fuoco partecipa per spiegare le misure di sicurezza e rispondere alle domande degli ospiti. È un’occasione per aggiornarsi e migliorare le pratiche di prevenzione.

Relatore dell'incontro sarà il comandante dei Vigili del fuoco di Rimini, Luigi Ferraiuolo, che approfondirà i principali temi legati alla sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere: dalla gestione degli adempimenti normativi alle criticità connesse all'installazione di impianti fotovoltaici, cappotti termici, climatizzazione a espansione diretta e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. La partecipazione è gratuita.

