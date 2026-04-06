Pasquetta Città Alta presa d’assalto Code anche per i rientri - Foto e video

Lunedì 6 aprile, in occasione di Pasquetta, Città Alta si è riempita di visitatori fin dalle prime ore del mattino. La bella giornata di sole ha attirato molti, portando a lunghe code sia nelle zone di ingresso sia durante i rientri nel tardo pomeriggio. Fotografie e video mostrano la folla che ha popolato le strade e le piazze del centro storico, con un afflusso consistente di persone durante tutta la giornata.

LA GIORNATA DI FESTA. Con la splendida giornata tantissima gente si è riversata in Città Alta già dalla mattina di lunedì 6 aprile. A passeggio ma anche nei tanti musei aperti. In tantissimi anche in Val Brembana: a San Pellegrino gente al mercatino dell’antiquariato. Giornata splendida di sole per la giornata di Pasquetta 2026 e moltissimi bergamaschi che hanno voluto passarla fuori casa. A partire da Città Alta, presa letteralmente d’assalto da migliaia di persone. Già dalla mattina si sono formate code alla funicolare e poi quando si è riempito il Parking, anche su via Fara, si è completamente boccata, fino a Porta Sant’Agostino. Non c’è però stata solo la passeggiata lungo la Corsarola o sulle Mura, ma anche il forte interesse per la proposta culturale che offre Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pasquetta, Città Alta presa d’assalto. Code anche per i rientri - Foto e video Leggi anche: Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e video Boom di presenze a Pasquetta a Salerno: dal lungomare, a Santa Teresa fino ai musei, la città presa d'assaltoTutti a Salerno, in occasione di Pasquetta: innumerevoli i turisti al centro storico e in spiaggia, in particolare a Santa Teresa, dove qualche... Temi più discussi: Pasquetta, Città Alta presa d’assalto. Code anche per i rientri - Foto e video; Pasquetta da tutto esaurito in Città Alta: parcheggi completi anche a ridosso della funicolare; Città Alta presa d’assalto a Pasquetta; Pasqua, sospiro di sollievo: Temperature oltre i 20°. E non servirà l’ombrello. Pasquetta, Città Alta presa d’assalto: Parking Fara esaurito e viabilità in tilt - Foto e videoLA GIORNATA DI FESTA. Con la splendida giornata tantissima gente si è riversata in Città Alta già dalla mattina di lunedì 6 aprile. Giornata splendida di sole per la giornata di Pasquetta 2026 e ... ecodibergamo.it Pasquetta da tutto esaurito in Città Alta, tra code e parking esauritiAuto in attesa di un posto nelle strutture di piazza della Libertà e piazzale della Repubblica ... msn.com Pasquetta da tutto esaurito in Città Alta, tra code e parking esauriti x.com Impossibile non notare la meticolosità e la cura con cui vengono costruite e trattate le soap box, che da oltre settant’anni animano Città Alta - facebook.com facebook