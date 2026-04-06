In Veneto, il Lunedì dell’Angelo viene più spesso dedicato a incontri conviviali che a momenti di preghiera o celebrazioni religiose. Secondo dati recenti, questa regione si colloca al tredicesimo posto in Italia per quanto riguarda l’intensità dello spirito pasquale. La preferenza per il tempo trascorso in compagnia rispetto alle tradizioni religiose si riflette nelle abitudini praticate durante questa giornata.

Il Veneto si posiziona al tredicesimo posto in Italia per l’intensità dello spirito pasquale, mostrando una netta preferenza per le attività conviviali del Lunedì dell’Angelo rispetto ai momenti di riflessione spirituale. I dati emergono da un’analisi basata sulle tendenze di ricerca online degli ultimi cinque anni. L’Indice dello Spirito Pasquale (ISP), calcolato attraverso l’esame di query su Google Trends, assegna alla regione un punteggio complessivo di 45,8. Questo valore colloca il territorio in una zona medio-bassa della graduatoria nazionale, evidenziando un profilo dove il piacere della condivisione prevale sulla dimensione sacra. A definire l’identità veneta sono i numeri: le ricerche relative alla Pasquetta raggiungono quota 64, mentre quelle dedicate alla colomba di Pasqua toccano i 56 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta batte la fede: il Veneto preferisce il convivio al sacro

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