Il paradossale e incredibile campione d’incassi al box office per un giorno | Sacro Cuore batte i kolossal di Hollywood

Il docudrama francese conquista il botteghino con una strategia mirata, dimostrando come il mondo cattolico rimanga un bacino di pubblico potente e influente. Nei cinema italiani è avvenuto . un miracolo! Secondo quanto riportano i dati Cinetel per la giornata di lunedì 2 marzo 2026, a trionfare letteralmente al box office non sono stati i campioni d’incassi Cime tempestose o Scream 7, bensì Sacro Cuore – Il suo regno non avrà mai fine, un docudrama francese diretto da Steven e Sabrina Gunnell, in cui si celebra il 350esimo anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù e di Santa Margherita Maria Alacoque a Paray-le-Monial, in Borgogna, avvenute tra il 1673 e il 1675. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Sacro Cuore. Il Suo Regno non avrà mai fine". Ora anche in Italia il film religioso campione d'incassi in Francia. Un segno sorprendente in controtendenzaUn ritorno al cuore del Cristianesimo che viene da una nazione fino ad oggi famosa per l'abbandono della fede cristiana: la Francia, dove oggi però...