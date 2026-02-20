Anticiclone pronto al decollo | settimana stabile e clima più mite

Un anticiclone si sta formando, portando una settimana di tempo stabile e temperature più miti in tutta Italia. La causa è il consolidamento di un'alta pressione che sta avanzando dal Nord Africa, spazzando via le perturbazioni degli ultimi giorni. Le previsioni indicano giornate soleggiate, con poche piogge residue soprattutto nel Sud. Le temperature aumentano lentamente, rendendo le giornate più piacevoli e primaverili. La situazione si mantiene stabile almeno fino alla metà della settimana.

Roma - Dopo gli ultimi disturbi al Sud, l’alta pressione conquista l’Italia garantendo sole diffuso, poche piogge residue e temperature in graduale rialzo su gran parte del territorio. L’anticiclone è ormai in rampa di lancio e si prepara a dominare la scena meteorologica dei prossimi giorni. Dopo gli ultimi strascichi perturbati concentrati tra l’estremo Sud e la Sicilia, il quadro atmosferico si orienta verso una fase di tempo stabile e soleggiato su quasi tutta la Penisola. Sabato 21 febbraio: al Nord condizioni in prevalenza serene, salvo qualche addensamento sui settori alpini di confine con deboli fenomeni nevosi oltre i 1000 metri.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Anticiclone pronto al decollo: settimana stabile e clima più mite Leggi anche: L'autunno lascia spazio all'anticiclone che riporterà un clima stabile e mite Leggi anche: Aria mite dall’Atlantico e anticiclone dall’Africa per una settimana tra sole e clima mite: le previsioni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Meteo, cambia tutto nel weekend: l'Anticiclone delle Azzorre riporta il soleDopo una fase dominata da gelo e nevicate, sull’Italia è atteso un deciso cambio di scenario con l’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre: le previsioni. meteo.it Eccoci arrivati quasi in fondo alla settimana, con il weekend che bussa alla porta. E lo da con prospettive decisamente diverse e gradite. Dopo una lunga assenza torna protagonista l'anticiclone pronto ad espandersi su su buona parte d'Italia. Per una settima - facebook.com facebook