Ravenna | Rissa in centro due denunciati Indagini in corso e contrasto allo spaccio nel territorio

Una lite violenta in pieno centro a Ravenna ha portato alla denuncia di due persone. Sabato scorso, sette persone sono state coinvolte in una rissa che ha fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine. La polizia sta lavorando per chiarire cosa abbia scatenato la zuffa, mentre nel territorio proseguono i controlli contro lo spaccio.

Una violenta rissa che ha coinvolto sette persone ha scosso il centro di Ravenna sabato scorso, portando all’identificazione e alla denuncia di due individui. L’episodio, avvenuto nei pressi di un locale della zona, solleva nuovamente il tema della sicurezza urbana e dell’intensificazione dei controlli nel territorio, una priorità confermata dalle direttive del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le indagini, tuttora in corso, mirano a identificare gli altri partecipanti alla zuffa e a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, mentre parallelamente le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione di contrasto allo spaccio che ha portato all’arresto di due cittadini tunisini con l’accusa di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

