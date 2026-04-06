Pasqua di sangue in Italia | 26 morti i motociclisti i più colpiti

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana di Pasqua, in Italia sono state registrate 26 vittime a causa di incidenti stradali. Le giornate comprese tra venerdì 3 e domenica 5 aprile hanno visto numerosi episodi che hanno coinvolto vari mezzi di trasporto, con i motociclisti tra le categorie più colpite. I dati ufficiali segnalano un aumento dei decessi rispetto agli anni precedenti.

Ventisei persone hanno perso la vita tra venerdì 3 e domenica 5 aprile durante le escursioni pasquali in Italia. I dati, raccolti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, descrivono un bilancio ancora incompleto a causa della raccolta informazioni in corso. Il numero delle vittime è distribuito tra diverse categorie di utenti della strada. Undici persone erano motociclisti, dieci automobilisti, tre pedoni e due ciclisti. In quest’ultimo gruppo, per un soggetto è necessario verificare se l’incidente sia stato causato da un malore improvviso. Le età delle vittime coprono un arco temporale vastissimo. Il fatto più doloroso riguarda un bambino di 8 anni, morto sulla A21 mentre viaggiava in moto insieme al padre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pasqua di sangue in Italia: 26 morti, i motociclisti i più colpiti

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