Durante il fine settimana di Pasqua, in Italia sono state registrate 26 vittime a causa di incidenti stradali. Le giornate comprese tra venerdì 3 e domenica 5 aprile hanno visto numerosi episodi che hanno coinvolto vari mezzi di trasporto, con i motociclisti tra le categorie più colpite. I dati ufficiali segnalano un aumento dei decessi rispetto agli anni precedenti.

Ventisei persone hanno perso la vita tra venerdì 3 e domenica 5 aprile durante le escursioni pasquali in Italia. I dati, raccolti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, descrivono un bilancio ancora incompleto a causa della raccolta informazioni in corso. Il numero delle vittime è distribuito tra diverse categorie di utenti della strada. Undici persone erano motociclisti, dieci automobilisti, tre pedoni e due ciclisti. In quest’ultimo gruppo, per un soggetto è necessario verificare se l’incidente sia stato causato da un malore improvviso. Le età delle vittime coprono un arco temporale vastissimo. Il fatto più doloroso riguarda un bambino di 8 anni, morto sulla A21 mentre viaggiava in moto insieme al padre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua di sangue in Italia: 26 morti, i motociclisti i più colpiti

Pasqua di sangue sulle strade: due motociclisti morti tra Toscana e Friuli, chi sonoSchianto all’alba sull’Aurelia: morto un 61enne Una domenica di Pasqua che si apre nel peggiore dei modi.

Pasqua in Liguria, incidenti e lunghe code in autostrada a Genova, alla Spezia morti quattro motociclisti in poco più di 24 oreFino a cinque chilometri di coda nel pomeriggio di Pasqua sul nodo autostradale genovese a causa di un incidente sulla A12 Genova Livorno tra Recco e...

Temi più discussi: Pasqua di sangue a Milano: tre persone accoltellate in strada; Pizzaballa: una Pasqua di sangue e di speranza; Pasqua 2026 Gli auguri del Vescovo; Pasqua di sangue: ancora omicidi sul lavoro.

Pasqua di sangue nel lido, ferito 20enne in una rissaUn 20enne, residente nell'hinterland napoletano, è stato ferito con un'arma da taglio all'esterno di un lido balneare di Castel Volturno dove si stava svolgendo una serata. Stando a quanto ricostruito ... napolitoday.it

LA FOTO. PASQUA DI SANGUE. Coltellate nel locale durante l’aperitivo. 20enne trasportato di corsa in ospedale, le sue condizioniEmergono nuovi dettagli rispetto a quanto trapelato inizialmente. L’aggressione ieri sera all’interno del Lido Selvetta, molto frequentato per eventi e aperitivi festivi ... casertace.net

Due uomini e una donna sono stati accoltellati in via Lucio Giunio Columella a Milano (zona Villa San Giovanni) nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, giornata di Pasqua. Nessuno di loro, fortunatamente, versa in gravi condizioni. I contorni di quanto acc facebook

Con la tradizionale “Paci” ti auguro una buona Pasqua di pace, serenità e speranza x.com