Durante il fine settimana di Pasqua, la Liguria ha registrato diversi incidenti e lunghe code in autostrada a Genova. Nelle ultime 24 ore si sono verificati quattro incidenti mortali coinvolgendo motociclisti, tra cui uno sul ponte sul Magra tra Romito e Sarzana. La polizia stradale sta conducendo gli accertamenti necessari, mentre il traffico rimane bloccato in alcune zone a causa delle operazioni di soccorso e di gestione del traffico.

Fino a cinque chilometri di coda nel pomeriggio di Pasqua sul nodo autostradale genovese a causa di un incidente sulla A12 Genova Livorno tra Recco e Nervi in direzione del capoluogo ligure. Nell’incidente è rimasta ferita una persona, trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino. Sul posto 118 e Polstrada. A causa di un altro incidente, sulla A10, si erano formati tre chilometri di coda tra Genova Ovest e Pegli. Code anche in prossimità dei cantieri fissi su A7 e su A26. Un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A10 tra Pegli e il bivio A10A7, in direzione Genova, invece ha provocato code fino a tre chilometri. Nell’incidente è rimasta lievemente ferita una persona. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pasqua in Liguria, incidenti e lunghe code in autostrada a Genova, alla Spezia morti quattro motociclisti in poco più di 24 ore

Code in autostrada verso Genova e la Liguria: incidenti e traffico intenso complicano il viaggio da MilanoMilano, 5 aprile 2026 – Le vacanze pasquali sono un periodo di grandi flussi lungo le principali arterie stradali.

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Una Pasqua con il sole, dopo il lungo maltempo dei giorni scorsi. Tanti i turisti tra montagna e città d'arte. I più temerari tentano il primo tuffo in mare. facebook