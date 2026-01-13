Allarme sicurezza commercianti e residenti Stazione Termini chiedono più controlli

Commercianti e residenti dell’area di Stazione Termini a Roma richiedono un aumento dei controlli di sicurezza. La richiesta si concentra sull’implementazione di maggiori presidi, telecamere e interventi mirati a garantire un ambiente più sicuro per residenti, lavoratori e visitatori. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita e la percezione di sicurezza nell’area, attraverso un intervento coordinato tra le autorità locali e le forze dell’ordine.

Più sicurezza, più controlli e più telecamere. A chiederlo i commercianti e i residenti attorno alla Stazione Termini di Roma. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.

