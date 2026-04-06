Durante le festività pasquali a Torino, la Reggia di Venaria ha registrato oltre 31 mila visitatori, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Al contrario, il Museo Egizio ha riscontrato un calo nel numero di ingressi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I principali centri culturali della città hanno mostrato variazioni nei flussi di visitatori, con la Reggia di Venaria che si conferma come la meta più frequentata durante le festività.

I principali centri culturali di Torino hanno registrato un bilancio positivo durante le festività pasquali 2026, con una performance eccezionale della Reggia di Venaria che ha superato i 31 mila ingressi. Tra venerdì 3 e lunedì 6 aprile, il flusso dei visitatori si è distribuito in modo eterogeneo. Mentre il Museo Egizio ha una leggera flessione, il complesso monumentale di Venaria ha registrato numeri estremamente alti, consolidando il suo ruolo di attrattore turistico primario per il periodo. Il picco di affluenza per entrambi i siti è coinciso con sabato 4 aprile. In quella specifica giornata, il museo di via Accademia delle Scienze ha accolto 7. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua a Torino: boom per Venaria, calo strategico al Museo Egizio

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