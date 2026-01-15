Il corpo di Annabella Martinelli, studentessa padovana di 22 anni, è stato rinvenuto sui Colli Euganei, concludendo così le ricerche avviate dopo la sua scomparsa dalla sera dell’Epifania. La notizia rappresenta una triste notizia per la comunità locale, che si era preoccupata per le sue sorti. Le autorità stanno approfondendo le cause del decesso, mentre proseguono le indagini per chiarire le circostanze di questa vicenda.

Tragico epilogo per la scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni di cui non si avevano notizie dalla sera dell’Epifania. Il corpo della giovane è stato ritrovato impiccato giovedì 15 gennaio in un casolare nei Colli Euganei, vicino a Teolo, poco distante dal luogo in cui era stata trovata la sua bicicletta qualche giorno fa, parcheggiata e chiusa con un lucchetto. La sera della scomparsa, Annabella aveva ordinato due pizze, i cartoni delle quali erano stati rinvenuti accanto alla bicicletta. Le autorità locali stanno conducendo ulteriori accertamenti. La vicenda ha sconvolto la comunità padovana e le speranze di ritrovare la giovane in vita sono purtroppo terminate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Padova, 22enne trovata morta sui Colli Euganei: ritrovato il corpo di Annabella Martinelli

