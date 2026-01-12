Da quasi una settimana, le ricerche per trovare Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza di 22 anni dell’università di Bologna, continuano senza sosta. La giovane è scomparsa a Padova, nei Colli Euganei, suscitando preoccupazione e attenzione. Le autorità collaborano con le famiglie nel tentativo di rintracciarla, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Sesto giorno di ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di giurisprudenza dell’università di Bologna, è scomparsa ormai da quasi una settimana. Carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e vigili del fuoco stanno perlustrando palmo a palmo la zona boschiva del padovano, con l'aiuto di droni e cani molecolari. Non si esclude nessuna ipotesi: Annabella potrebbe essersi persa o essere in compagnia di qualcuno o potrebbe anche trattarsi di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Studentessa scomparsa a Padova, colli euganei al setaccio

Leggi anche: Padova, Annabella Martinelli scomparsa da giorni: trovata la bici con cui si era allontanata. La 22enne ripresa dalle telecamere sui Colli Euganei

Leggi anche: Alberto Stefani alla Mostra dei vini dei colli Euganei: «Dopo Valdobbiadene, ora tocca ai colli Euganei»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa da Padova: mobilitazione social e ricerche in corso; Scomparsa 22enne padovana da 5 giorni, ricerche sui Colli Euganei; Quinto giorno di ricerche di Annabella Martinelli. La studentessa di Teolo è scomparsa il 6 gennaio; Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli.

Padova, ricerche serrate per la scomparsa di Annabella Martinelli: il mistero della bicicletta ritrovata - La 22enne Annabella Martinelli scomparsa a Padova: ricerche nei Colli Euganei tra sentieri isolati, droni, unità cinofile e il ritrovamento della bicicletta. notizie.it