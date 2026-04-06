Rimini sesso in spiaggia in pieno giorno a Pasqua | coppia di turisti denunciata dalla polizia

Durante il giorno di Pasqua, nei pressi del bagno 30 di Rimini, due turisti statunitensi sono stati fermati dalla polizia mentre si trovavano in atteggiamenti sconci sulla spiaggia. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo, attirando l'attenzione dei presenti. La polizia ha identificato e denunciato i due cittadini per atti osceni in luogo pubblico, impedendo che la scena si protrasse ulteriormente.