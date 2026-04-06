Rimini sesso in spiaggia in pieno giorno a Pasqua | coppia di turisti denunciata dalla polizia
Durante il giorno di Pasqua, nei pressi del bagno 30 di Rimini, due turisti statunitensi sono stati fermati dalla polizia mentre si trovavano in atteggiamenti sconci sulla spiaggia. L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo, attirando l'attenzione dei presenti. La polizia ha identificato e denunciato i due cittadini per atti osceni in luogo pubblico, impedendo che la scena si protrasse ulteriormente.
La scena hot nel giorno di Pasqua, intorno all'ora di pranzo, nei pressi del bagno 30 di Rimini. Protagonisti due cittadini statunitensi fermati solo dall'arrivo della polizia e quindi identificati e denunciati per atti osceni luogo pubblico. Rischiano sanzione dai 5mila ai 30mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sesso in spiaggia a Rimini all'ora di pranzo a Pasqua davanti a turisti e famiglie, coppia denunciataDue turisti sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, dopo aver consumato un rapporto sessuale in pieno giorno, a Pasqua, in spiaggia.
Sesso in spiaggia sotto il sole di Pasqua: coppia di turisti travolta dalla passione a Rimini, arriva la poliziaA chiamare le forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che hanno visto i due stranieri amoreggiare sulla battigia.
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Rimini, spiaggia "bollente" a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turisti #rimini x.com