L' Università di Parma consolida la cooperazione accademica con Capo Verde

Nelle ultime settimane, una delegazione dell’INSULA, il laboratorio dell’Università di Parma dedicato alla sostenibilità delle isole e degli arcipelaghi, ha effettuato una visita a Capo Verde. L’obiettivo della missione è stato rafforzare i rapporti tra l’ateneo e le istituzioni locali, con incontri e visite in diversi siti dell’arcipelago. La collaborazione tra le due parti si concentra sulla promozione di progetti sostenibili e di ricerca congiunta.

La missione del laboratorio del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale per rafforzare il ruolo degli atenei nelle sfide legate alla sostenibilità e allo sviluppo territoriale L’iniziativa ha confermato la solidità e il valore strategico del partenariato tra le istituzioni coinvolte e il ruolo crescente della cooperazione accademica tra Italia e Cabo Verde sui temi dello sviluppo sostenibile. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Voli per Londra, il giovedì sera l'arrivo a Parma è alle 20.50 ma l'ultimo autobus è alle 19.18 A Parma portarsi il pranzo da casa fa risparmiare fino a 3. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Cooperazione scientifica Italia-Argentina: progetto dell'Università di Parma tra gli 8 selezionati dal Ministero degli EsteriCollaborazione fra il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e la Faculdad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires. Leggi anche: Avviati i lavori per la redazione del Piano del Verde dell’Università di Parma Tutti gli aggiornamenti su L'Università di Parma consolida la... Temi più discussi: L’Università di Parma è su WhatsApp; Opportunità di studio per rifugiati; 18 marzo: Oltre l'Esagono: l'Università di Parma celebra la Francofonia; Università di Parma: concorso pubblico per un posto. L'Università di Parma è due volte su whatsapp: aggiornamenti, informazioni, promemoria e avvisiSono attivi da qualche giorno i due nuovi canali WhatsApp ufficiali dell’Università di Parma ( https://www.unipr.it/canali-whatsapp), uno dedicato a studentesse e studenti e uno alle future matricole ... gazzettadiparma.it Università di Parma: concorso per diplomati, collaboratori amministrativiL'Università di Parma ha indetto un concorso per collaboratori amministrativi diplomati. Ecco il bando, i requisiti richiesti, come presentare domanda di ammissione. ticonsiglio.com L'Università di Parma è due volte su whatsapp: aggiornamenti, informazioni, promemoria e avvisi x.com "Bilingualism and Bilingualism and Intercultural Dialogue: Challenges of the 21st Century” le prime due giornate all’Università di Parma e la terza a Milano - facebook.com facebook