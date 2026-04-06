Paris Saint Germain-Liverpool Champions League 08-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 8 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca il quarto di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Liverpool. La sfida si ripresenta a dodici mesi di distanza dall’incontro che aveva aperto la fase a eliminazione diretta lo scorso anno, ma questa volta i due club si presentano con formazioni diverse. Il match si svolge nel contesto di una competizione europea molto seguita e discussa tra appassionati e addetti ai lavori.

Quarto di finale di Champions League che si ripropone a 12 mesi di distanza dalla gara che aprì la strada lo scorso anno al Paris Saint Germain: l’avversario è un Liverpool lontano parente di quello della scorsa stagione. I parigini nonostante qualche battuta a vuoto hanno ripreso la vetta del campionato e marciano spediti verso l’ennesimo titolo in patria, mentre negli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Liverpool (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiPartono i playoff di Champions League ed è di scena il derby tutto francese tra il Monaco di Pocognoli e i campioni uscenti del Paris Saint Germain. Paris Saint Germain-Newcastle (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiEntrambe appaiate a quota 13 in classifica Paris Saint Germain e Newcastle si giocano di fatto un posto nelle prime 8 del girone di Champions League. LIVE : PSG vs Liverpool | UEFA Champions League 2026 | Football Simulation | PES 21 Temi più discussi: Anteprima Paris - Liverpool, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; UEFA confirm Champions League semi-final fixture details; Tabellino partita Paris Saint-Germain vs Liverpool; Tegola Liverpool: si ferma Alisson, dovrà saltare anche la doppia sfida di Champions League col PSG. Pronostico Paris Saint-Germain vs Liverpool – 8 Aprile 2026La serata di UEFA Champions League del 8 Aprile 2026 alle 21:00 al Parc des Princes promette intensità tecnica e ritmo elevato. Paris Saint-Germain e ... news-sports.it Une décision historique concernant le match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool en Ligue des championsLe Paris Saint-Germain se prépare à accueillir Liverpool mercredi prochain, lors d'un match très attendu comptant pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. goal.com #Compleannno, Compie 30 anni oggi #FabianRuiz, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale spagnola, con la quale ha vinto nel 2024 gli Europei. Dal 5 luglio 2018 al 30 agosto 2022 ha giocato in Italia con la maglia del #Napoli. facebook