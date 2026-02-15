Monaco-Paris Saint Germain Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Monaco di Pocognoli affronta il Paris Saint Germain nel primo match dei playoff di Champions League il 17 febbraio 2026 alle 21:00, dopo aver conquistato l’accesso grazie alla vittoria nell’ultima fase preliminare. La partita si svolge allo stadio Louis II, dove i padroni di casa cercano di sorprendere i campioni in carica, reduci da una serie di risultati positivi in campionato.

Partono i playoff di Champions League ed è di scena il derby tutto francese tra il Monaco di Pocognoli e i campioni uscenti del Paris Saint Germain. Gli asemist sono a metà classifica in campionato ma vengono dalla provvidenziale vittoria interna contro il Nantes, seconda interna consecutiva dopo quella contro il Rennes. C'è molto ancora da lavorare per il tecnico ex Union St. Gilloise,.

