Monaco-Paris Saint Germain Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Monaco di Pocognoli affronta il Paris Saint Germain nel primo match dei playoff di Champions League il 17 febbraio 2026 alle 21:00, dopo aver conquistato l’accesso grazie alla vittoria nell’ultima fase preliminare. La partita si svolge allo stadio Louis II, dove i padroni di casa cercano di sorprendere i campioni in carica, reduci da una serie di risultati positivi in campionato.
Partono i playoff di Champions League ed è di scena il derby tutto francese tra il Monaco di Pocognoli e i campioni uscenti del Paris Saint Germain. Gli asemist sono a metà classifica in campionato ma vengono dalla provvidenziale vittoria interna contro il Nantes, seconda interna consecutiva dopo quella contro il Rennes. C’è molto ancora da lavorare per il tecnico ex Union St. Gilloise,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Monaco vs Paris Saint-Germain – 29 Novembre 2025Sabato 29 Novembre 2025, alle ore 17:00, lo Stadio Louis II accende i riflettori su uno dei confronti più affascinanti della Ligue 1: Monaco – Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre arrivano a ... news-sports.it
Monaco-PSG: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniDerby francese nei playoff di UEFA Champions League: c'è Monaco-Paris Saint-Germain. Luci allo Stadio Louis II, dove si gioca la sfida d'andata tra le due formazioni transalpine, un doppio confronto ... calciomercato.com
