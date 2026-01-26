Il match tra Paris Saint Germain e Newcastle, in programma il 28 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un importante scontro nella fase a gironi della Champions League. Entrambe le squadre, attualmente a quota 13 in classifica, si contendono un posto nelle prime otto del gruppo. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida decisiva.

Entrambe appaiate a quota 13 in classifica Paris Saint Germain e Newcastle si giocano di fatto un posto nelle prime 8 del girone di Champions League. I parigini hanno riacciuffato il primo posto in campionato dopo la caduta del Lens in casa del Marsiglia: ad Auxerre però è stato più complicato del solito e c’è voluto un gol di Barcola nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Newcastle (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su paris saint

Analisi e approfondimenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, partita valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Analisi e aggiornamenti su Sporting Lisbona-Paris Saint Germain, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su paris saint

Argomenti discussi: Champions League : PSG-Nuovacastle, in tivù e orario?; Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Ciò di cui ha bisogno ogni membership di Premier League in Champions League nell’ultima settimana; Top keylor navas psg jersey Free Shipping Keylor Navas PSG Match Shirt 2020 21 CharityStars.

Pronostico Paris Saint-Germain vs Newcastle – 28 Gennaio 2026Il palcoscenico del UEFA Champions League accoglie un confronto di grande prestigio: Paris Saint-Germain - Newcastle, in programma il 28 Gennaio 2026 alle ... news-sports.it

PSG host Newcastle with Champions League last-16 place at stakeThe reigning champions, Paris Saint-Germain host Newcastle United at the Parc des Princes on Wednesday with more than pride at stake, as both clubs chase ... dailysabah.com

L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è esploso al termine della gara persa contro lo Sporting Lisbona. - facebook.com facebook

Calcio d’inizio…quasi come il #Psg L’Uganda prova a vestirsi da Paris Saint Germain, ma il tentativo di far terminare la palla in fallo laterale non è come sperato. x.com