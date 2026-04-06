Papa Leone XIV | Malvagità corrompe la storia penso a popoli tormentati da guerra

Il Papa ha sottolineato l'importanza che il Vangelo raggiunga soprattutto coloro che sono oppressi dalla malvagità, una forza che, secondo lui, corrompe la storia e confonde le coscienze. Ha richiamato l’attenzione sulle popolazioni tormentate dalla guerra e dalla violenza, evidenziando come la diffusione dei messaggi religiosi possa offrire un punto di riferimento in momenti di grande sofferenza. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle sfide sociali e morali del mondo attuale.

(LaPresse) “Quanto è importante che questo Vangelo raggiunga soprattutto quanti sono oppressi dalla malvagità, che corrompe la storia e confonde le coscienze. Penso ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell’istruzione. Annunciare in parole e opere la Pasqua di Cristo significa dare nuova voce alla speranza, altrimenti soffocata tra le mani dei violenti. Quando viene proclamata nel mondo, infatti, la Buona Novella rischiara ogni ombra, in ogni tempo”. Così Papa Leone XIV nel corso della recita del Regina Caeli, ricordando il Vangelo del Lunedì dell’Angelo. Questo articolo Papa Leone... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Malvagità corrompe la storia, penso a popoli tormentati da guerra" Papa Leone XIV: “La malvagità corrompe la storia”Papa Leone XIV si appella nuovamente alla pace nel corso della recita del Regina Caeli. Papa Leone: "La verità è spesso oscurata da fake news. Diamo speranza ai popoli tormentati dalla guerra"I popoli tormentati dalla guerra, le faqke news, il ricordo di Papa Francesco: sono questi gli argomenti di Papa Leone XIV nel Regina Coeli, la... Temi più discussi: Papa Leone XIV esce sul sagrato di Basilica S. Pietro per celebrare la sua prima messa di Pasqua; Camera con Vista - 29/3/2026; Il messaggio di Trump per la Pasqua: Il male e la malvagità non prevarranno; Papa Leone XIV: Cristo è risorto, Buona Pasqua! | Libero Quotidiano.it. Papa Leone XIV: Malvagità corrompe la storia, penso a popoli tormentati da guerra(LaPresse) Quanto è importante che questo Vangelo raggiunga soprattutto quanti sono oppressi dalla malvagità, che corrompe la storia e confonde ... stream24.ilsole24ore.com Leone XIV: Regina Caeli, il Vangelo raggiunga quanti sono oppressi dalla malvagità. Il ricordo di Papa FrancescoQuanto è importante che questo Vangelo raggiunga soprattutto quanti sono oppressi dalla malvagità, che corrompe la storia e confonde le coscienze!. Così Papa Leone XIV al Regina Caeli del Lunedì del ... agensir.it Papa Leone XIV nel lunedì dell'Angelo: "Perseveriamo nell'invocare il dono della Pace" x.com Papa Leone: "La verità è spesso oscurata da fake news. Diamo speranza ai popoli tormentati dalla guerra" facebook