Papa Leone XIV | La malvagità corrompe la storia

Durante la recita del Regina Caeli, il Papa ha pronunciato un appello alla pace, sottolineando l’importanza che il Vangelo raggiunga coloro che sono oppressi dalla malvagità. Ha evidenziato come questa malevolenza influenzi la storia e crei confusione nelle coscienze delle persone. Le sue parole si sono rivolte a chi vive momenti di difficoltà e sofferenza, invitando a riflettere sulla necessità di diffondere valori di speranza e giustizia.

Papa Leone XIV si appella nuovamente alla pace nel corso della recita del Regina Caeli. “Quanto è importante che questo Vangelo raggiunga soprattutto quanti sono oppressi dalla malvagità, che corrompe la storia e confonde le coscienze. Penso ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell’istruzione. Annunciare in parole e opere la Pasqua di Cristo significa dare nuova voce alla speranza, altrimenti soffocata tra le mani dei violenti. Quando viene proclamata nel mondo, infatti, la Buona Novella rischiara ogni ombra, in ogni tempo”, ha detto Prevost ricordando il Vangelo del Lunedì dell’Angelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “La malvagità corrompe la storia” Papa Leone XIV: "Viviamo un'ora oscura della storia, mondo conteso e devastato"Durante l’omelia della Messa Crismale, il Papa ha riflettuto sul ruolo della Chiesa in un mondo segnato dalle guerre e dalle potenze che lo devastano. Accesa la luce sul tondo di Papa Leone XIVAGI - Sì è accesa la luce sul tondo musivo di Papa Leone XIV nella basilica di San Paolo fuori le Mura. Temi più discussi: Leone XIV: la guerra uccide e distrugge ma Cristo vince la morte per sempre; Messa pasquale, papa Leone XIV: La morte è stata vinta per sempre, non ha più potere su di noi; Venerdì Santo, la Via Crucis con papa Leone XIV al Colosseo. FOTO; Pasqua. Guardiamo a Gesù, Re della pace. Papa Leone: Speranza per i popoli tormentati dalla guerra, non smettiamo di invocare la paceIl Papa ha rinnovato l'invito all'azione concreta della preghiera sabato 11 aprile, nella Basilica di San Pietro per la solenne Veglia di preghiera per la pace ... gazzettadelsud.it Pasqua, la prima da Papa per Leone XIV. Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre scelga la paceNella benedizoione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro il Pontefice ha invitato tutti a unirsi a lui nella veglia di preghiera per la Pace prevista per sabato 11 aprile ... tg.la7.it Papa Leone XIV, Regina Caeli: 'Spesso verità oscurata da fake news' facebook La prima Pasqua di papa Leone, tra le memorie cristiane di una Roma “distratta” x.com