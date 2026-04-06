Durante la preghiera del Regina Coeli, il papa ha affrontato il tema delle notizie false che spesso nascondono la verità, sottolineando la necessità di offrire speranza ai popoli colpiti dalla guerra. Ha ricordato anche le parole di Papa Francesco, invitando a riflettere sulle sofferenze di chi vive in condizioni di conflitto. L'intervento si è concentrato sui temi della pace e dell'informazione, senza fare riferimenti a eventi specifici o a figure particolari.

I popoli tormentati dalla guerra, le faqke news, il ricordo di Papa Francesco: sono questi gli argomenti di Papa Leone XIV nel Regina Coeli, la preghiera mariana che sostituisce l'Angelus in questo tempo liturgico. Il Pontefice ha sottolineato il contrasto tra la testimonianza cristiana e l'onestà della comunicazione umana. "Spesso il racconto della verità viene oscurato da fake news, come si dice oggi, cioè da menzogne, allusioni e accuse senza fondamento. Davanti a tali ostacoli, però, la verità non resta celata, anzi: ci viene incontro, viva e raggiante, illuminando le tenebre più fitte", ha detto il Pontefice. Gesù stesso "diventa così... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Papa Leone: "La verità è spesso oscurata da fake news. Diamo speranza ai popoli tormentati dalla guerra"

Papa Leone: la Parola di Dio dà verità alla vita. Spesso circondati da parole vuoteIn Vaticano è giornata di udienza generale dedicata ancora ai testi del Concilio Vaticano II.

Fake news e AI: come manipolano le elezioni e distorcono la veritàIn Italia, una tempesta di fake news sui social media sta avvelenando il dibattito politico in vista delle prossime elezioni.

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Papa Leone XIV: La verità non resta celata. E ricorda i popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitatiLunedì dell’Angelo, il primo di papa Leone XIV. Una giornata solare, un cielo terso. Un clima quasi estivo accoglie i pellegrini giunti in piazza San Pietro. Ore 12, il momento della recita del Regina ... acistampa.com

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Papa Leone XIV, Regina Caeli: 'Spesso verità oscurata da fake news' facebook

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