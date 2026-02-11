Papa Leone | la Parola di Dio dà verità alla vita Spesso circondati da parole vuote

Oggi in Vaticano si è svolta l'udienza generale dedicata ai testi del Concilio Vaticano II. Dopo l'incontro, il Papa si è spostato nella Grotta di Lourdes, nei giardini vaticani, per accendere un cero. Un gesto simbolico di preghiera rivolto a tutti gli ammalati, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, che Papa Leone ha voluto sottolineare con parole di vicinanza e speranza.

In Vaticano è giornata di udienza generale dedicata ancora ai testi del Concilio Vaticano II. Al termine il Papa si è recato alla Grotta di Lourdes nei giardini vaticani per accendere un cero, segno della preghiera per tutti gli ammalati, che oggi Giornata Mondiale del Malato – ha detto – ricordiamo con particolare affetto".

