Papa Leone | la Parola di Dio dà verità alla vita Spesso circondati da parole vuote

Oggi in Vaticano si è svolta l'udienza generale dedicata ai testi del Concilio Vaticano II. Dopo l'incontro, il Papa si è spostato nella Grotta di Lourdes, nei giardini vaticani, per accendere un cero. Un gesto simbolico di preghiera rivolto a tutti gli ammalati, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, che Papa Leone ha voluto sottolineare con parole di vicinanza e speranza.

In Vaticano è giornata di udienza generale dedicata ancora ai testi del Concilio Vaticano II. Al termine il Papa si è recato alla Grotta di Lourdes nei giardini vaticani per accendere un cero, segno della preghiera per tutti gli ammalati, che oggi Giornata Mondiale del Malato – ha detto – ricordiamo con particolare affetto”. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: la Parola di Dio dà verità alla vita. Spesso circondati da parole vuote Approfondimenti su Papa Leone Papa Leone svela il libro che guida la sua vita spirituale e nutre il suo rapporto con Dio “Ridicolizzato e accusato di favorire i nemici”, Papa Leone shock durante l’Angelus: parole da brividi Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Papa Leone: la Parola di Dio dà verità alla vita. Spesso circondati da parole vuote Ultime notizie su Papa Leone Argomenti discussi: Il Papa: leggere la Parola di Dio nel suo contesto storico per evitare fondamentalismi; Papa Leone XIV: la Scrittura parla con parole umane per raggiungere il cuore dell’uomo; Il Papa e l’unica parola adeguata sulla tragedia di Crans-Montana; Annunciare la Parola di Dio con un linguaggio capace di incarnarsi nella storia. Papa Leone XIV: La Sacra Scrittura dà sostegno e vigore alla comunità cristianaContinuano le catechesi del Papa sui Documenti del Concilio Vaticano II, e il Papa anche oggi, in Aula Paolo VI, incentra la sua meditazione sul tema della Costituzione dogmatica Dei Verbum in par ... acistampa.com Udienza Generale 11 febbraio 2026, Papa Leone XIV: conoscere Cristo attraverso la Bibbia per un intimo dialogo con DioPapa Leone XIV rivela come la Bibbia sia la chiave per un dialogo intimo e reale con Dio, per conoscere Cristo attraverso la Parola. lalucedimaria.it « : '». Papa Leone XIV Oggi, papa Leone XIV ci invita a farci carico, , delle pers - facebook.com facebook #Tg2000 - #PapaLeone: lo #sport strumento di #pace. Rispettare tregua olimpica #6febbraio #Tv2000 #OlimpiadiInvernali2026 #MilanoCorrina2026 #MilanoCortinaOlympic2026 #PapaLeoneXIV @tg2000it x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.