Da lunedì 6 aprile, in prima serata su Rai2, torna in televisione Paola Perego con la nuova edizione di The Floor, il game show che prevede un montepremi di 100mila euro. La conduttrice riprende la conduzione del programma, che mette alla prova i concorrenti in diverse sfide. La trasmissione si può seguire ogni settimana nel prime time sulla rete pubblica.

Paola Perego torna in prima serata da lunedì 6 aprile con la nuova edizione The Floor, il game show di Rai2 che mette in palio un ambito montepremi da 100mila euro. La conduttrice è dunque pronta a tornare in prima serata per guidare i telespettatori attraverso cinque nuovi appuntamenti all’insegna della strategia e della velocità, per un prime time Rai tutto da seguire. Paola Perego torna con The Foor: ecco quando parte. Il ritorno in prima serata ha sempre un fascino particolare, soprattutto quando a farlo è una donna che la televisione italiana la conosce davvero, dentro e fuori. E questa volta, sotto i riflettori, c’è Paola Perego, pronta a rimettersi in gioco con quella sicurezza elegante che l’ha sempre contraddistinta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paola Perego riparte con The Floor, quando e dove vedere la nuova edizione

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Paola Perego si fa in tre su Rai2: prima serata con The Floor e con CitofonareÈ un periodo particolarmente ricco per Paola Perego, sempre più al centro della programmazione di Rai2.

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La solitudine dei 100 concorrenti di #TheFloor guidati da #PaolaPerego con #GabrieleVagnato da lunedì 6 aprile su #Rai2. #RadiocorriereTv facebook

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