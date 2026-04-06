A Roma, alcune pallavoliste under 16 dell'Uyba sono state vittime di un furto. Durante l'evento, sono state sottratte alcune maglie del team, creando disagio tra le ragazze. Le atlete hanno chiesto che vengano restituite almeno le divise, altrimenti non intendono partecipare alle prossime partite. L’episodio ha coinvolto un momento che avrebbe dovuto essere di sport e crescita personale.

Busto Arsizio (Varese), 6 aprile 2026 – Un momento di sport, divertimento e crescita personale si è trasformato in una brutta disavventura per la formazione Under 16 della Uyba Volley. La società di pallavolo femminile di A1 di Busto Arsizio, fresca vincitrice del titolo provinciale di categoria, era impegnata per alcuni giorni a Roma nel prestigioso " XV Randazzo International Tournament 2026 ". Qui le ragazze sono rimaste coinvolte in una spiacevole vicenda poco prima delle festività pasquali. Il pulmino, parcheggiato nelle vicinanze della palestra dove si erano appena svolte le premiazioni, è stato saccheggiato da ignoti che, dopo aver aperto il mezzo della società, hanno rubato i borsoni delle ragazze oltre agli iPad utilizzati da giocatrici e allenatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pallavoliste dell’Uyba Under 16 derubate a Roma: “Ridateci almeno le maglie, altrimenti non possiamo giocare”

Rubano tutto alle giovani campionesse di volley: "Restituiteci almeno le maglie per giocare"Dopo il trionfo nel torneo, il raid nel parcheggio: spariscono iPad e divise ufficiali, la società lancia un appello disperato per salvare la...

Squadra costretta a segnare il campo: "Altrimenti non avremmo potuto giocare"MONTECALVOLI "Ci siamo dovuti dar da fare di nuovo, facendo le righe del campo per poter giocare".

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Le pallavoliste dell'under 16 della UYBA di Busto derubate a Roma: Restituiteci almeno le diviseLe atlete avevano partecipato al Torneo Randazzo e stavano pranzando prima di rientrare a casa: i ladri hanno forzato il pullmino parcheggiato ... milano.repubblica.it

Disavventura a #Roma per l’Under 16 della Uyba Volley di #BustoArsizio, in città per il “XV Randazzo International Tournament 2026”. Ignoti hanno forzato il pulmino della squadra, parcheggiato vicino alla palestra dopo le premiazioni, rubando borsoni, iPa facebook

Roma, la città dei sette colli! E purtroppo anche dei sette… borsoni. Brutta disavventura nella Capitale per la formazione giovanile Under 16 della Uyba Volley Giovani, fresca vincitrice del titolo provinciale di categoria. x.com