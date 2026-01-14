Squadra costretta a segnare il campo | Altrimenti non avremmo potuto giocare
Un episodio recente evidenzia le difficoltà nella gestione degli impianti sportivi a Santa Maria a Monte. Un giocatore dell’Atletico Montecalvoli ha condiviso su Facebook come la squadra si sia dovuta impegnare a tracciare le linee del campo per poter disputare la partita, sottolineando la mancanza di un’adeguata organizzazione e manutenzione degli spazi dedicati allo sport nel comune.
MONTECALVOLI "Ci siamo dovuti dar da fare di nuovo, facendo le righe del campo per poter giocare". Ancora un episodio, quello descritto su Facebook da un giocatore dell’ Atletico Montecalvoli – squadra che milita nel campionato di Prima categoria amatori Uisp Valdera – che dimostra la disorganizzazione nella gestione dei campi sportivi del comune di Santa Maria a Monte. Venerdì della scorsa settimana al campo sportivo Comunale di Montevalcoli era in programma la partita Atletico Montecalvoli-Slap 74 (squadra di San Lorenzo a Pagnatico) valevole per la quindicesima giornata del campionato di Prima categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
