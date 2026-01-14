Squadra costretta a segnare il campo | Altrimenti non avremmo potuto giocare

Un episodio recente evidenzia le difficoltà nella gestione degli impianti sportivi a Santa Maria a Monte. Un giocatore dell’Atletico Montecalvoli ha condiviso su Facebook come la squadra si sia dovuta impegnare a tracciare le linee del campo per poter disputare la partita, sottolineando la mancanza di un’adeguata organizzazione e manutenzione degli spazi dedicati allo sport nel comune.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.