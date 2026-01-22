Europei di Pallanuoto Settebello super | batte la Croazia Ora la Serbia in semifinale

Gli Europei di pallanuoto vedono l’Italia del Settebello qualificarsi per la semifinale dopo una vittoria per 13-10 contro la Croazia. La squadra di Coach Campagna ha mostrato solidità e determinazione, ora pronta ad affrontare la Serbia in una sfida decisiva per l’accesso alla finale.

Belgrado – Una super partita con la Croazia e vinta per 13-10 porta l’Italia di Coach Campagna in semifinale. E’ uno straordinario Settebello agli Europei di Pallanuoto Maschile, in svolgimento a Belgrado, che si attesta tra le migliori quattro squadre del Vecchio Continente e punta a grandi traguardi. Gli Azzurri chiudono il Girone F al secondo posto, con la decima vittoria nel nuovo ciclo. Nella serata di domani 23 gennaio, ci sarà la Serbia come avversaria. Le dichiarazioni e il tabellino – Fonte Federnuotofedernuoto.it. IL COMMENTO DEL CT ALESSANDRO CAMPAGNA. “È stata la partita che pensavo potessimo giocare sin dal 14 dicembre quando ho visto i ragazzi entrare in allenamento con una forza, un entusiasmo, una concentrazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L'urlo del Settebello nell'Europeo: è in semifinale. Croazia ko, ora la SerbiaL’Italia di pallanuoto si è qualificata per le semifinali dell’Europeo battendo la Croazia 13-10 a Belgrado.

Pallanuoto: l’Italia batte la Croazia, è semifinale agli EuropeiL’Italia di pallanuoto si qualifica per la semifinale agli Europei, superando la Croazia in una partita importante.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Italia-Croazia 13-10. Settebello in semifinale con la Serbia; Settebello, seconda vittoria agli europei: 17-12 sulla Slovacchia; Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto 2026: orari, avversarie, tv, streaming; Italia-Slovacchia oggi, Europei pallanuoto 2026: a che ora e dove vederla in tv.

Europei pallanuoto, miracolo Italia: Settebello in semifinale senza Di Fulvio e i big esclusi da CampagnaEuropei pallanuoto, miracolo Italia: Settebello in semifinale senza Di Fulvio e i big esclusi da Campagna. Il 13-10 alla Croazia vale il match contro la Serbia. sport.virgilio.it

Pallanuoto, il Settebello alla prova Serbia: la corazzata padrona di casa è una parata di stelleNella serata di venerdì 23 gennaio (ore 20.30) andrà in scena una grande classica della pallanuoto mondiale, Italia contro Serbia, valevole come ... oasport.it

Europei pallanuoto, a portare l’Italia in semifinale è una calottina An x.com

#Pallanuoto, il Settebello tira fuori gli artigli, graffia la Croazia e vola in Semifinale agli Europei L'#Italia si conferma tra le prime quattro d'Europa. Batte la #Croazia 13-10 nella partita decisiva e venerdì 23 gennaio alle 20.30 alla "Belgrade Arena" sfid - facebook.com facebook